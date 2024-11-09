“Van Gölü’nde kulaç at, tarihe tanıklık et!” sloganı ile Tatvan Sahil İskelesi’nden başlatacakları etkinlikte doğaseverler Van Gölü’nün temiz kalması için farkındalık oluşturacak.

Van Gölü’nde ortaya çıkan tarihi yapılara tanıklık etmek, Van Gölü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Vangölü Aktivistleri Derneği, “Van Gölü, mavi ve temiz kalana dek sesimizi zirvelerde ve her platformda duyurmaya devam edeceğiz.” şeklinde paylaşım yaptı.

10 Kasım Pazar günü (yarın) Adabağ Köyü-Tatvan’da gerçekleştirilecek olan etkinlik ile Van’dan ve Bitlis’ten katılım sağlayacak doğaseverler Van Gölü için bir araya gelecek.