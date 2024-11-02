Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında indirime gidildi. Benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş indirim gerçekleşti.

LPG'YE ZAM

Öte yandan LPG kullanıcılarını da yakından ilgilendiren bir haber geldi. LPG fiyatlarına bugünden itibaren 71 kuruş zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.