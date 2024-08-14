Başkanvekili Dinçer, yoğun katılımlarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, AK Parti’nin 23 yıldır kesintisiz süren mücadelesinin altını çizdi. “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz,” diyen Dinçer, partinin sürdürülebilirliği ve gücünün hem Türkiye'de hem de dünya çapında bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Dinçer, seçim sürecinde gösterilen çabalardan dolayı da teşkilat üyelerine teşekkür etti ve siyasetin bir dinamizm gerektirdiğini, AK Parti’nin bu dinamizmi her zaman koruduğunu söyledi.

"Bu Tür Buluşmalar Teşkilatın Ruhunu Canlı Tutar"

Dinçer, bu tür buluşmaların teşkilatın moral ve motivasyonunu artırdığını vurgulayarak, Van ile olan güçlü bağlarının önemini dile getirdi. Partinin 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve geleceğe daha güçlü bir adımla devam etmek için bir araya geldiklerini belirten Dinçer, "Yeni döneme çok daha güçlü bir şekilde başlayacağız. Bu tür buluşmalar teşkilat ruhunu diri tutar ve hepimize güç verir" dedi.

Bu samimi toplantı, AK Parti’nin 23 yıllık kesintisiz başarısının ve teşkilatın gücünün bir kez daha hatırlatıldığı, motivasyon dolu bir buluşma olarak kayıtlara geçti.