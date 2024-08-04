AK Parti'nin Van Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Van İl Koordinatörü Hacı Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Edremit'teki Uygulama Oteli'nde gerçekleşen toplantıya eski il başkanları da katıldı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti önceki dönem Van İl Başkanlarından Vesim Yaviç, partisiyle ilgili öz eleştirilerde bulundu. Kendisine göre doğru olan konuları Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Van İl Koordinatörü Hacı Özkan'ın gözlerinin içine baka baka konuşan Yaviç, emeklilerin durumunu savundu.

CHP'Yİ EMEKLİLER 1. PARTİ YAPTI

Vatandaşların enflasyon karşısında ezilmemesi gerektiğini belirten Yaviç, "Keşke emekliye biraz daha tölerans tanınsaydı ve gönülleri alınsaydı. Bundan 3 yıl önce ben bir emekli ikramiyesiyle (o zaman bin TL idi) ben bir kurbanlık alabiliyordum. Bu yıl emekli ikramiyesi 3 bin TL oldu, kurbanlıkların fiyatı 15 bin TL oldu. Bizleri CHP'ye mahkum etmeyin. CHP emeklilerle ve enflasyonla 1. parti olmayı başlardı. Piyasada çok ciddi denetimsizlik var. 3 Harfli marketlerde limonun fiyatı 89 TL'ye kadar çıktı bazı marketlerde 100 TL'ye kadar çıkıyor. Bunlara bir çözüm bulunması lazım. Vatandaşların enflasyon karşısında ezdirilmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Program sonrası sosyal medya hesabı üzerinden de açıklamalarda bulunan Yaviç, çeşitli twetler attı.

İşte o twetler:

Danışma meclisi adı üstünde Bilgilendirme Tanışma Tartışma ve fikir alışverişinde bulunmadır. Ama bizde makam olarak büyüklerin konuştuğu küçüklerin alkışladığı ve biran evvel bitsede gitsek modunda geçen istişaresiz toplantılardır.

Sadece Türkiye için değil yaşadığımız tüm coğrafya için Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı hayati önem arz ediyor, Türkiye 2003 yılında bugünkü gücünde olsaydı belkide Irak ABD tarafından bu kadar kolay işgal edilmeyecekti, Azerbaycan’a ait Kabağı Ermenistan işgal edemeyecekti.

Libya’nın bölünmemesi, Suriyede ABD nin amacına tam ulaşamaması, Somali nin toparlanması, Balkanlarda Kosova ve Bosna nın nefes almasında Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin emeği ve payı büyük ama Türkiye için parti içinde fikir üretmesi yok Eleştiri yok, öneri yok dert bu.

Bu pencereden bakınca 2028 seçimleri tüm bölge için milat, çok ama çok önemli bu ülkede Allah korusun CHP iktidara gelirse 22 yılda elde edilen tüm kazanımlar kaybedilebilir çünkü CHP nin milli bir politikası yok KAAN, TOOG, TCG Anadolu, Akıncı, İha, Siha tüm bunlar heba olur.

AK PARTİ'DE SİYASET DÜŞÜNENLER SERVET DÜŞÜNMEYECEK!

Madem 2028 seçimleri hayati önemde milattır o zaman AK Parti'de siyaset düşünenler Şan, Şöhret, Servet düşünmeyecek.

Ego sahibi olmayacak, gösteriş çaka satan olmayacak, Halkın içinde mütevazi, Alçakgönüllü, özü sözü bir olacak. İhale ve çevresine torpil isteyenler olmayacak.

SEÇİMLERDE ÇOK ZORLANDIK

Allah var 17 yıl enflasyon hayat pahalılığı nedir yaşamadık ama son 3 yılımız çok zor geçti hele Emekli ve Emeği ile geçinen insanlar için çok zor geçti Ekonomi kurmayları süreci iyi götürmedi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde zorlandık ama 31 mart tam bir felaketti.

Hayat pahalılığı en büyük sorun CHP bunu her iki seçimdede kendi lehine çok iyi kulandı toplumu maniple etti, Asgari ücreti, Emekli maaşını ben gelirsem şöyle yaparım dedi maalesef bir tuzak kurdu, Piyasa denetimi olmayınca Asgari ücretli ve Emekliye daha zam açıklanmadan B..-A..1-Ş.. gibi üç harfliler Emekli ve Asgari ücretliye yapılam zamın iki katı ürünlerine zam yaptılar işte tam da burada Devletimizin fiyat denetim mekanizması sağlıklı olmayınca yapılan zam dar gelirliye, emekliye değilde piyasayı elinde bulunduran zincir marketlere gitti.