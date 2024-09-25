Van’da ilçe başkanlıklarında değişiklik için ilk adımları atan AK Parti, yarın ve sonraki gün 5 ilçede temayül yoklaması yapacak.

Temayül yoklamasının Van İl koordinatörü AK Parti 27. dönem milletvekili Hacı Özkan ve Kütahya milletvekili Adil Biçer başkanlığında gerçekleştirileceği kaydedildi.

AK Parti’den yapılan açıklamada; “Ak Parti genel merkez teşkilat başkanlığı tarafından yarın )26.09.2024 günü) saat 10.00’da Gevaş ilçemizde, aynı gün saat 13.00’de Çatak ilçemizde, saat 16.00’da ise Gürpınar ilçemizde ilçe başkanlığına adaylık için başvuranlarla alakalı temayül yoklaması yapılacaktır. Temayül yoklaması İl koordinatörü AK Parti 27. dönem milletvekili Hacı Özkan ve Kütahya milletvekilimiz Adil Biçer başkanlığında, il başkanlığımız teşkilat başkanlığımız tarafından ilçelerimizde yapılacaktır. Ayrıca ertesi gün 27.09.2024 günü ise saat 10.00’da Muradiye ilçemizde, saat 15.00’te ise Tuşba ilçemizde temayül yoklaması yapılacaktır” denildi.