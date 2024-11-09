AK Parti, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde 8. Olağan İlçe Kongrelerini gerçekleştirdi. Çaldıran kongresinde konuşan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Yerel yönetimlerde bizim tek gayemiz hizmet etmekti. Şimdi görüyoruz maalesef yerel yönetimleri kaybettik. Ama karşı partinin şu an ne yaptığını Çaldıran halkının takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe kongrelerini gerçekleştiren AK Parti, Muradiye ve Çaldıran ilçe kongreleri ile bu kongrelere devam etti. Gerçekleştirilen kongrelerde Muradiye’de Kutbettin Durmaz, Çaldıran’da ise Mehmet Ali Çiftçi ilçe başkanlıklarına seçildi. Kongrelerin Divan Başkanlığını önceki dönem AK Parti Mersin milletvekilli, Van İl Koordinatörü Hacı Özkan ve AK Parti Şanlıurfa Eski İl Başkanı Bahattin Yıldız yaptı.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Muradiye kongresinde yaptığı konuşmada; “Bizler AK Partide Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak vatandaşa hizmet etmeye geldik. Bizler hep birlikte güçlenerek yol almak için buradayız. Unutmayalım ki koltuklar gelip geçicidir. Dün başkaları vardı bu makamlarda bugün bizler varız ama unutmayalım ki yarın yokuz, başka arkadaşlarımız bu koltuklara oturup görev yapacak. O yüzden kendi sıkıntılarımızı bir kenara bırakıp, Van'ın, ilçelerimizin ve ülkemizin sorunlarına yoğunlaşalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın emek verdiği, mesai harcadığı konulara destek olabilmek için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

“BAŞKALARININ DEĞİRMENİNE SU TAŞIYARAK BUNU İLERLETEMEYİZ”

Güray, Muradiye’yi ve Van’ı ileri taşımak için çalışacaklarını ifade ederek, “Son yerel seçimde bunu tecrübe ettik. Seçimi birçok yerde kıl payı kaçırdık. İnanıyorum ki biz Muradiye’yi, bu azimle ve ruhla devam edersek yine AK Partiyle buluşturacağız. Bunun için hep birlikte hareket edeceğiz. Türkiye'nin, partimizin ve milletimizin selameti için gayret göstereceğiz. Bizler şehrimizde huzurun ve güvenin devam etmesini istiyoruz. Gençlerimizi sağda solda taş atarak, kamu malına zarar vererek, etrafı ateşe atarak değil memleketinin yanında, memleketini bir adım daha ileriye taşımak için uğraşan, gayret gösteren gençler olarak görmek istiyoruz. Başka ülkelerin veya ideolojik grupların değirmenine su taşıyarak memleketimizi ilerletemeyiz. Bu süreçlerimiz bizim için önemli. Sizlerin desteğiyle, gücüyle Muradiye’nin geleceğini şekillendirebiliriz. Sizin desteğiniz önemli ve kıymetli. Seçilecek ilçe başkanını ve yönetimini tebrik ederim. Yarından tezi yok kapı kapı dolaşıp, vatandaşımızın derdiyle hemhal olmalıyız. Bizler Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız ve ona yakışır şekilde davranmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN SAMİMİYET VE SADAKATTİR”

Daha sonra Çaldıran'a geçerek ilçe kongresinde konuşan Başkan Güray, “Soğuk ve zorlu iklim koşullarında seçim çalışması yürüten partililerimize teşekkür ederim. Elbette ki bizim düsturumuz kazanmaktı, Çaldıran’da ve diğer ilçelerimizde partili kardeşlerimiz çok çalıştı birçok ilçemizi kıl payı kaçırdık. Şunu gördük ki AK Partimize sadakatli olmak ve samimi olmak, geleceğin Çaldıran’ını, Van'ını kurmak, geliştirmek için daha da önemliymiş. Bugün burada bu samimiyeti ve sadakati görüyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve davamıza karşı samimi ve sadakatli olacağız. Çaldıran bizim için kıymetli ve kadim bir ilçe. Buradaki birçok abimiz, ablamız, kardeşimiz soğukta yoğun gayret gösterdi. Üç ay boyunca sahada hiç durmadan çalıştınız. Bu zorlu şartlarda seçim çalışması yaptınız. Evvela hepinizi yürekten kutluyorum. O yüzden bu davaya gönül vermiş, dünden bugüne yanımızda yer alan, gemiyi terk etmeyen kişilere huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“İYİ NİYETLİ, TEMİZ KALPLİ KARDEŞLERİMİZLE BU DAVAYI İLERİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ”

Güray, küskünlüklerin bir kenara bırakılması gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı: “Çaldıran’da dünden bugüne 2 parti yarışıyor. İçimizdeki bireysel çekişmelerden dolayı maalesef başka bir partiye oy verenler oldu. Lütfen bundan sonra olan biten her şeyi bir kenara bırakalım. Yeni yönetimle kenetlenip sıfırdan başlayalım, yepyeni bir sayfa açalım. Bir olursak güçlü oluruz, kazanırız. Bundan sonra bireysel çıkarları, kızgınlıkları bir kenara atıp Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı, onun dava arkadaşları olalım. Bizlerin birlikteliği Sayın Cumhurbaşkanımızın elinin güçlenmesi demektir. Burada geçmiş dönem ilçe başkanlarını görüyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Biz il başkanlığı olarak iyi niyetli, temiz kalpli kardeşlerimizle bu davayı en ileri noktaya hep birlikte taşıyacağız. 8. Olağan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Kongrelere AK Parti önceki dönem milletvekili, İl Koordinatörü Hacı Özkan, MKYK Üyesi Fevzi Polat, İl Başkanı Emre Güray, MDK Üyesi Zahir Soğanda, AK Parti Şanlıurfa İl eski Başkanı Bahattin Yıldız, önceki dönem Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediyesi eski başkanı Salih Akman, İl Başkan Yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, Muradiye ve Çaldıran teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.