AK Parti Van’da ilçe kongrelerine devam ediyor. Bugün ilk olarak AK Parti Başkale 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirilecek.

Gençlik Spor Müdürlüğü Yeni Kapalı Spor Salonunda yapılacak kongre ile AK Parti Başkale İlçe Başkanı ve yönetimi belirlenecek.

AK Parti bugün 2. kongresini de Gürpınar ilçesinde yapacak. Koyunyatağı Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Okulu’nda yapılacak olan kongreye vatandaşlar davet edildi.

Bugün gerçekleştirilecek olan ilçe kongrelerine Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılması bekleniyor.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “İlk günkü aşk ve heyecanla gerçekleştireceğimiz kongremize tüm halkımız davetlidir” paylaşımı yaptı.

AK Parti’de yarın Erciş ve Tuşba ilçe kongreleri yapılacak ve ilçe kongreleri tamamlanacak.