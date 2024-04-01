Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van'da büyükşehir belediyesi dahil 14 belediyeden sadece 1 tanesini kazanabildi.

8 Bin 138 seçmeni bulunan Bahçesaray'da 5 bin 733 kişi sandığa gitti. 40 ayrı sandıkta kullanılan oyların 5 bin 438'i geçerli sayılırken, 295 oy geçersiz sayıldı.

Sıkı çekişmenin olduğu Bahçesaray'ı AK Parti 45 oy ile kazandı. AK Parti'nin adayı Remzi Orhan 1.146 oy alırken, DEM'in adayı Ayvaz Hazir 1.101, DEVA'nın adayı İbrahim Tiryak 981, Yeniden Refah'ın adayı Meki Arvas ise 845 oy aldı.

Bahçesaray'da bağımsız belediye başkan adayı olan Mehmet Garip Aykut ise 549 oy aldı.

AK PARTİ VAN'DA HEZİMETE UĞRADI

2019 Yerel seçimlerinde Gevaş, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray'ı 1. Parti olarak kazanan, Edremit, Tuşba ve Çaldıran'daki seçimleri de YSK'nın kararı gereği 2. Parti olarak kazanan AK Parti, dün yapılan yerel seçimlerde resmen hezimete uğradı. Van'da 7 olan belediye sayısını 1'e düşüren AK Parti, son zamanlardaki en büyük yenilgisini aldı.

DEM PARTİ İTİRAZ ETTİ

Dem Parti Van İl Başkanlığı ‘Basın Kamuoyu ve Onurlu Halkımız' başlığıyla yaptığı açıklamada, “Partimizin seçim ve sandık takip sistemi verilerine, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarına ve YSK'ye ulaştırılan tutanaklara göre BAHÇESARAY/MIKS ilçemizin belediye başkanlığı seçimlerini DEM Parti kazanmıştır. Bu sonuçları kabul eden AK Adayı partimizin Eşbaşkan adaylarını tebrik edip salon terk etmiştir. Bu sonuç üzerine ilçemizde farklı kesimler tarafından seçim sonuçlan manipüle edilmek istenmektedir. Bu hukuksuz duruma karşı Milletvekillerimiz ve avukatlarımızdan oluşan heyetimiz ilçeye gitmiştir. Halkımızın sandık iradesini koruyacağız” ifadelerine yer verdi.