Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi. Van’ın eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa, enerjiden kültür ve turizme kadar yaşamın her alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını söyleyen Türkmenoğlu, başlıklar halinde yapılan çalışmaları sıraladı.

Van’ı geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini aktaran Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Kadim kentimizi geleceğe hazırlamak ve Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Van Milletvekili Türkmenoğlu, yaptığı açıklamada; Ulaşım ve Altyapı Yatırımlarına değinerek; “Van’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam yol ağımızı 1.063 kilometreye çıkardık. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Güzeldere Tüneli, zorlu kış şartlarında bölge halkımızın ulaşım sorunlarını çözerken, Van Çevre Yolu projemizin Edremit – Gürpınar, Özalp-Erciş arası bağlantılarının 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bu projelerle ulaşım ağımızı daha modern ve erişilebilir hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

EĞİTİM YATIRIMLARI

Eğitim ve Gençlik hizmetlerinde büyük atılımlar gerçekleştirildiğini dile getiren Türkmenoğlu; “1650 okul, 12 bin 722 derslik, 19 bin öğretmen ve yeni eklenecek 2 bin derslik ile 342 bin öğrencimizin daha kaliteli bir eğitim alması için yaptığımız çalışmalar, Van’ı eğitimde bölgenin lideri yapacaktır. Ayrıca Türkiye’nin en büyük 4. Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi’nin inşası da tamamlanmak üzere. Gençlerimize yönelik çok sayıda spor kompleksi açılışı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, Yalım Erez Mahallesinde 2 bin kişilik spor salonu ve Edremit ilçemizde ki buz pistini en kısa zamanda gençlerimizin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

“VAN BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK”

Van’ın sağlık alanında bölgenin üssü konumunda olacağını dile getiren Türkmenoğlu; “17 hastane, 3 bin yatak kapasitesi, 7 bin 118 sağlık personeli ve bin 690 doktor kadromuz ile sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırıyoruz. 5 branşta asistan yetiştirmeye başlayan hastanemiz artık geleceğin doktorlarını yetiştirecektir. Bunlara ek olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanemize 800 yatak daha ilave edilerek Hastanemiz Şehir Hastanesi statüsü kazanacaktır.” vurgusu yaptı.

Ekonomi ve Enerji konularına da değinen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “Van OSB büyümeye devam ediyor. 5. etap alt yapı projesi 2025 yatırım programına alındı. İhalesi 2025 Mart ayında gerçekleşecek. Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve Tuşba Marangozlar Sitesi çalışmalarımız hızla devam ediyor. TKDK, DAKA ve KOSGEB destekleriyle genç girişimcilerimiz her geçen gün daha da artıyor. Barajlar ve hidroelektrik santrallerde (HES) üretilen yıllık 322 milyon kilovatsaat enerji ile 100 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaşacaktır. Ayrıca ülke ekonomisine de 1 milyar 100 milyon lira katkı sağlanacak.” şeklinde konuştu.

TARIMSAL ÜRETİM MERKEZİ

Van’ın Tarımsal Üretim Merkezi olacağını ifade eden Milletvekili Türkmenoğlu şunları söyledi;

“2002 yılına kadar yalnızca 3 gölet bulunan şehrimize 2022 yılında 5 yeni gölet daha kazandırılmış, 2023 yılından itibaren 10 göletin yapımına başlanmıştır. 2025 yılında ise 7 gölet ve 2 baraj daha projelendirilerek yatırım sürecine alınmıştır. Önümüzde ki 10 yılda Van’ın tarım arazilerinin %90’ını sulamaya açmak amacıyla DSİ tarafından 50 gölet için planlama çalışmaları başlatılmıştır. Toplamda 75 gölet ve 2 yeni barajın hayata geçirilmesiyle Van, bir su havzası haline gelecektir. Van’ın en önemli katma değerlerinden biri olan Van İnci Kefali, konserve balık olarak satışa sunulmuştur. Bunun yanı sıra 39 alabalık üretim işletme tesisleri ile de Türkiye’ de iç su balık kapasitesi ile ilk sıralarda yer almaktayız.”

“KÜLTÜR VE TURİZMDE VAN’IN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK”

Kültür ve turizm alanında Van’ın yükselişinin süreceğini anlatan Türkmenoğlu; “Van’ı uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmek için Van Kültür Yolu Festivali gibi projelerimiz devam ediyor. Eski Van Şehri’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra Çaldıran Hanköy’de yer alan Moğol Hükümdarı Hülagü Han’a ait yazlık sarayın turizme kazandırılması için de çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

“VAN İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

Van için güç birliği yapacaklarının da altını çizen Milletvekili Türkmenoğlu, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı; “Van, doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleriyle eşsiz bir şehirdir. Bizler, Van’ın güçlü potansiyelini harekete geçirmek için toplumsal projeler üzerinde çalışıyoruz. Van’ımızın kalkınmasına öncülük yaparak yeni Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak adına yapacağımız bu gayretli çalışmalarda bize motivasyon sağlayan paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bu hedeflere ulaşmamızda bize güç katan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, saygıdeğer bakanlarımıza, Van Valimiz Ozan Balcı’ya, yol arkadaşlarım; AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk’e, İl Başkanımız Emre Güray’a ve tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”