Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber-ÖZEL

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran ve ilçe teşkilat üyeleri, Tuşba’da vatandaşlarla bir araya gelerek, 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların sorunlarına dikkat çeken Erdal Baran, ihtiyaç duyulan her yere güçlerinin yettiğince ulaşmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Tuşba’da yer alan başlıca sorunlara dikkat çeken Baran, “Biz kırsaldan başlıyoruz. Normalde hafta içi ve hafta sonu kırsal mahallelerimizde buluşmamız var. Bu mahalle buluşmalarıyla insanlar bugüne kadar gelip bizi yeni makamımızda tebrik ettiler. Yeni yönetimdeki koordinatör arkadaşlarımızla ve meclis üyelerimle mahalle ziyaretlerimiz oluyor. Hem tanışma hem sohbet hem de vatandaşlarımızın bu süreçte bir talebi varsa onları doğrudan kurumlara iletip sorunlarıyla ilgili çözüm üretiyoruz.” ifadelerine yer vererek seçim sürecinde vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, Tuşba ilçe teşkilatı olarak genç bir kadroya sahip olduklarını aktararak şunları ifade etti;

“Çok güzel bir kabul ve çok güzel bir süreç yönetiyoruz. Beş tane kırsal mahalleyi bitirdikten sonra bir de İstasyonda bir programımız oldu. Çok güzel, çok coşkulu bir kalabalık var. Çok şükür seçmenle, arkadaşlarımızla bir aradayız.”

Baran, ilçe teşkilatı yola seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüreceklerini söyledi.