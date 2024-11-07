AK Parti Van’da kongre startını Bahçesaray içesiyle verdi. İlçe Konferans salonunda yapılan kongreye mevcut başkan Cumali Sabırlı, tek aday olarak katıldı. Divan Başkanlığını önceki dönem AK Parti Mersin milletvekilli ve Van İl Koordinatörü Hacı Özkan’ın yaptığı seçimde kullanılan oyların tümünü alan Sabırlı, yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, seçim olsun ya da olmasın her daim böylesi süreçlere hazırlıklı bir şekilde beklediklerini belirterek, “Bugün Bismillah dedik. İlk kongremize Bahçesaray’da başladık. İnşallah 6 Kasım’da başladığımız ilçe kongremizi 16 Kasım’da Tuşba ile sonlandıracağız. Tabi zorlu süreçlerden geçiyoruz. Yakından takip ettiğiniz üzere yabancı devletler ülkemiz üzerinde bir takım oyunlar oynuyor. Bizler de Cumhurbaşkanımızın teşkilat mensupları olarak sahada dik durmaya, onun yanında yer almaya gayret gösteriyoruz. Zorlu seçimleri atlattık lakin önümüzde ülke olarak, parti olarak çok kritik bir dönem var. Teşkilatlar olarak biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığına yakışır bir şekilde görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Bugün 8. sini yaptığımız Olağan Bahçesaray kongremizde yeniden seçilen Cumali başkanımızı ve ekip arkadaşlarını kutluyorum. Yeni görevin Bahçesaray’ımıza, Van’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Bahçesaray kırgınlıkları, kızgınlıkları, ayrılıkları bir tarafa bırakarak kenetlenecek. Biz de onlara destek vererek Bahçesaray’ımızı ileri bir noktaya taşıyacağız" dedi.

“GÜÇLÜ BİR İL KONGRESİ İÇİN İLÇE KONGRELERİMİZ DEVAM EDECEK”

Küskünlüklerin ve kırgınlıkların bir tarafa bırakılması gerektiğinin altını çizen Güray, “Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçim sonuçlarından sonra özellikle Bahçesaray’daki tabloya üzüldü. Biraz da sitem etti bizlere. Çünkü; Bahçesaray ve Gevaş gibi iki kadim ilçe AK Parti’nin kalesi olarak bilinir. İnşallah bizler tekrardan toparlanacak ve küskünlükleri bir kenara bırakacağız. Cumali Başkanımız inşallah teşkilatıyla birlikte kucaklayıcı bir yönetim sergilemeye devam edecek. Güçlü bir il kongresi için ilçe kongrelerimiz devam edecek. Ben kongremizin hayırla vesile olmasını diliyorum. Tüm divanı, heyeti, vekillerimizi, partililerimizi selamlıyorum” diye konuştu.

BAŞKAN SABIRLI 5’İNCİ KEZ SEÇİLDİ

Başkanlığa yeniden seçilen ilçe başkanı Sabırlı ise, 5’inci kez bu göreve seçildiğini, ülke ve Bahçesaray için teşkilat olarak omuz omuza durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KONGREYE İL KOORDİNATÖRÜ HACI ÖZKAN DA KATILDI

Kongreye AK Parti önceki dönem milletvekili, İl Koordinatörü Hacı Özkan, İl Başkanı Emre Güray, MDK Üyesi Zahir Soğanda, önceki dönem Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Başkan Yardımcısı Abdulsamet Göl, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erol Etlan, Bahçesaray koordinatörü il yönetim kurulu üyesi Mustafa Güvener ve il yönetim kurulu üyeleriyle, AK Parti Gevaş, Çatak İlçe Başkanları ve Bahçesaray Belediye Başkan Adayı Remzi Orhan ile çok sayıda partili katıldı.