Evlilik İçin Faizsiz Destek

Bu destek, çiftlerin evlilik süreçlerini daha kolay hale getirmek amacıyla tasarlanmış olup, 48 ay vade ile 2 yıl geri ödemesiz bir yapı sunuyor. Böylece, gençlerin evlilik hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olunuyor ve aile kurma süreçlerinde finansal yüklerin azaltılması hedefleniyor.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Fon kapsamında sadece maddi destek değil, aynı zamanda evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor. Aile Eğitim Programı (AEP) sayesinde, bireylerin hukuk, ekonomi, medya ve sağlık alanlarında daha bilinçli olmaları teşvik ediliyor; bu sayede ailelerin yaşam kalitelerinin artırılması ve kaynaklarını verimli kullanmaları hedefleniyor. Temmuz sonuna kadar 483.223 kişiye ulaşan bu program, evlilik öncesi eğitim alan 219.741 çiftin yanı sıra, aile danışmanlığı ve boşanma süreçlerinde de 9.162 kişiye destek sunmuş durumda.

ASDEP ile Geniş Kapsamlı Destek

Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) çerçevesinde, bakanlık, ailelerin sosyal yardım ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara yönelik hizmet modelleri geliştirmektedir. Temmuz ayı itibarıyla, 7,7 milyon haneye ulaşan bu program, ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak, toplumun her kesimine yardımcı olmayı amaçlıyor.