Gün Doğan Sarı'nın yönetmenliğini üstlendiği Ah Leyla Vah Leyla filmi, sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanmış ve televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşmuştur. Film, Leyla ve Kerem'in İtalya'da tanışıp evlenmesiyle başlayan olaylar üzerine yoğunlaşır. Pandemi nedeniyle yalnızca kendileriyle evlenen çift, normale dönüşte Leyla'nın ailesiyle tanışma sürecine girer. Ancak bu tanışma, beklenmedik sürprizlerle doludur ve Leyla'nın ailesinin gerçekleri öğrenmesiyle bir dizi komik ve dramatik olaylar zinciri başlar.

Filmdeki karakterler ve oyuncuları şunlardır:

Leyla: Aslı Bekiroğlu

Kerem: Sinan Çalışkanoğlu

Kani (Leyla'nın babası): Necat Bayar

Yıldız (Leyla'nın yengesi): Betigül Ceylan

Levent (Dolandırıcı kardeş): Levent Sülün

Ceren (Leyla'nın annesi): Ceren Taşçı

Sinan (Leyla'nın ağabeyi): Caner Çeleksi̇z

Diğer karakterler: Nilgün İsmailoğlu, Kuzey Çorbacı gibi başarılı oyuncular da filmde yer almaktadır.

Ah Leyla Vah Leyla filminin konusu, Leyla ve Kerem'in ailelerini tanıştırma sürecinde yaşadıkları komik ve duygusal olayları işler. Leyla'nın ailesinin sıra dışı karakterleriyle dolu olan bu macera, izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.