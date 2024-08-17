Ağustos 2024 Burs Ödemeleri Hakkında Her Şey

İOKBS burslarının 2024 Ağustos ödemeleri, her ayın 25’inde öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor. Bu kapsamda, Ağustos ayı burs ödemeleri de 25'ine kadar yapılacak. Dolayısıyla, burs paralarının bu tarihe kadar hesaplarda olması bekleniyor. Ödemeler, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

E-Okul Üzerinden Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bursların yatıp yatmadığını e-Okul VBS üzerinden sorgulamak mümkün. Öğrenciler, e-Okul’a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yaparak, burs ödemelerini kontrol edebilirler. Ayrıca, bursların PTT aracılığıyla yapılması durumunda, PTT canlı destek hattından da bilgi almak mümkün.

Burs Ödemelerinde Gecikme Yaşanabilir mi?

Burs ödemelerinde herhangi bir gecikme yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmek için öğrenciler, resmi kaynaklardan ve PTT'den güncel bilgileri takip etmeye devam etmelidir. Özellikle resmi açıklamaları ve güncellemeleri takip etmek, en doğru bilgilere ulaşmanızı sağlar.