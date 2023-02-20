Baykuş Köşesi

Wan Haber ekibi olarak Hece Vakfı tarafından yapılan organizasyonla bu hafta da Adıyaman’daydık…

Vakıfla beraber Adıyaman Merkezi, ilçeleri ve köyleri gezdik. Yardım dağıtımına eşlik ettik.

Konya’ dan 30 çadır taşıyan araç, Nizip’ ten gelen kuru gıda aracı ve Van’ dan çocuklar için gelen acil ihtiyaç malzemeleri aynı anda Hece Vakfı tarafından Adıyaman Afet Bölgesine ulaştırıldı.

Bir yandan da Hece Vakfı ve diğer hayırseverler tarafından alınan oyuncaklar Vanlı Amca ve ekibi tarafından Adıyaman köylerinde dağıtıldı.

İş insanı Zahir Kandaşoğlu tüm iş makinelerini Adıyamana sevk etmiş durumda.

Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD ekipleriyle koordineli çalışmalar yürüterek 40 kişiyi enkaz altından çıkarmış, Van’ da topladıkları yardım malzemelerini Adıyaman’ a ulaştırmış.

Orhan Aslan ve Vanlı bir grup kendi imkanlarıyla Adıyaman’da sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

Vanlı pek çok gönüllü, STK Adıyaman için seferber olmuş.

Adıyaman ile dayanışma içinde olan Vanlı isimsiz kahramanların tamamına teşekkür ediyoruz.

Adıyaman bi çare…

Adıyaman acı…

Adıyaman sessiz..

Adıyaman ölüm…

Adıyaman!

Adıyaman Merkez, Kahta, Aksu, Recep, Serhatlı, İncebağ, Akçabel, Taşpınar …

Adıyaman'da yıkılan bina sayısı 1485.

Ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 85.

Yıkımı acil olan bina sayısı 538.

Hemen hemen her evde cenaze, yaralı, yakınını yitirmişlerin olduğu Adıyaman’da bir mağduriyetin ortada olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Ancak bu mağduriyet yokluktan değil geç oluşturulmuş bir koordinasyondan kaynaklanıyor. Adıyaman’a ülkemizin dört bir yanından yardımlar gelmiş durumda.

Acil ihtiyaçların biri seyyar tuvalet.

Çadır kentler kurulmaya başlanmış.

Havalimanı tarafında bir konteyner kent alt yapı çalışmalarına şahit olduk.

Sıcak yemek ve yemeğin yenileneceği alanlara ihtiyaç var.

Deprem sonrası ortaya çıkan kaygı problemleri için sahada acil psikologlara ihtiyaç var.

Psikolojik ilk yardım.

Afetzedelerin koordinasyonda ki görevlerini en aza indirilerek uzman ve tecrübeli koordinasyon görevlileri görev almalı.

Adıyaman yeniden inşa edilecek.

Geçmişteki hataların tekrarlanmayacağı şekilde depreme dayanıklı güvenli yaşam alanlarının oluşturulması tek umudumuz.

Hece Vakfı

Bir önceki Malatya yazımızda da belirttiğimiz gibi Hece Vakfı, Eski Van Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından kurulmuş bir vakıf.

Vakfın Merkezi Ankara’ da olmakla birlikte, Hece Vakfı Van merkezde de bir “Deprem Yardım Noktası” oluşturmuş.

Hece Vakfı gönüllülerinin aktardığı üzere Sayın ÇELİK’ in koordinasyonunda afet bölgelerinde Vakfın ve gönüllerin olanakları doğrultusunda çalışmalar yürütüyorlar.

Hece Vakfı bu güne kadar afetzedelere 100 çadır tahsis etmiş. Ayrıca pek çok öncelikli yardım malzemesini afet bölgelerine ulaştırmış. Vakıf, Van’a yerleşen depremzedelerinde ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Hece Vakfı Hatay’da bir Hece Vakfı Köyü kurmuş.

Hatay’da sıcak yemek vermek için tüm çalışmaları tamamlamış.

Özellikle afet bölgelerindeki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlar. Mont, bot, termal içlik, bebek hijyen ürünleri, oyuncak, boyama kitabı, boyama kalemi, vb…

Hece Vakfı tarafından yaptırılan 30 sobalı çadır, 30 soba, kuru gıda, çocuklar için öncelikli acil ihtiyaç malzemeleri Adıyaman’ da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK’ , Hece Vakfına, Vakıf Gönüllülerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Vanspor & Amedspor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına TFF 2. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ile Vanspor Futbol Kulübü Van Atatürk Şehir Stadyumu’ndaki dostluk maçında, her iki takım futbolcuları “Yaraları birlikte saracağız” pankartıyla sahaya çıktı.

Dostluk maçında Adıyaman’ın plakası olan 02’de ‘Adıyaman burada’ diye tezahürat eden taraftarlar deprem saati olan 04.17’de anısına 4. dakikada atkı ve berelerini sahaya attı. Tribünün bir tarafında bulunan taraftarlar, depremin meydana geldiği 10 ilin plakaları okurken; diğer taraftaki taraftarlar da “burada” diye cevap verdi.

Dostluk maçında elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Tebrikler Vanspor… Tebrikler Amedspor…

Bir dahaki yazıda buluşana kadar hoşça kalın !..

Hasan Ali TAHTACIOĞLU

