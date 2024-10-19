Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirleniyor.

Güler, Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Teklifin 23 maddeden oluştuğunu, 12 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Güler, teklifin Genel Kurul gündeminde bulunan 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu dile getirdi.

NOTERLERİN ÇALIŞMA TAKVİMİ DEĞİŞECEK

Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki düzenlemeleri anlatan Güler, teklifle, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğini dile getirdi.

NOTERLİK ÜCRETİ MART YERİNE OCAKTA BELİRLENECEK

Güler, noterlik ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında hazırlanacağını kaydetti.

NOTERLERDE KREDİ KARTI İLE TAHSİLAT

Noterliklerde yapılan işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri ve noterlik ücretleri ile diğer işlem giderlerinin kredi kartıyla tahsil edilebileceğini ifade eden Güler, noterlerin tahsil ettikleri vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerine ilişkin beyannameleri her ayın ilk 5 iş günü içinde vereceğini belirtti.

İŞLEMLER DİJİTALE KAYDEDİLECEK

Abdullah Güler, el yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemlerinin, güvenli elektronik imzayla bilişim sistemine kaydedilebileceğini aktardı.

ESNAF ODALARINDA GENEL KURULA ÇAĞRI

Güler açıklamalarında ayrıca esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında genel kurul üyelerinin dörtte birinin başvurusu üzerine genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılabilmesine imkan sağlanacağını anlattı.