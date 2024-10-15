Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi.

Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

İlk yarı

3. dakikada İzlanda öne geçti. Anderson'un savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Oskarsson, uzun süre topu sürüp ceza sahasına girdi, altıpas önünde sağ çaprazda şutunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

6. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top savunmadan sekti ve ceza yayı önündeki Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın gelişine sert şutunu kaleci Valdimarsson çeldi.

22. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Fridriksson'un kafa ile indirdiği topu kontrol eden Oskarsson'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

İkinci yarı

49. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasında Gudmundsson'a çarpan top yön değiştirip yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırdığı top ay-yıldızlı ekipte kaldı. Sol kanattan dip çizgiye inen Kenan'ın altıpas önüne ortasında İrfan Can kafayı vurdu, kaleci Valdimarsson son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada milli takım penaltı kazandı. Arda Güler'in şutunda ceza sahasındaki Ingason topa eliyle müdahale etti. Hakem Sylwestrzak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 54. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında Hakan'ın penaltıyı kullanırken çift dokunuş yaptığına karar verdi ve kural dışı vuruş gerekçesiyle golünü iptal etti.

62. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, iki rakibinden kurtulup rakip ceza yayı önüne geldi. Sol ayağıyla sert şutunda, top kalecinin müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.

66. dakikada milli takım bir penaltı daha kazandı. Sol kanattan kullanılan kornerde Merih'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Gudjohnsen'in eline çarptı. Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltı kararını verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Hakan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

76. dakikada İzlanda çok tehlikeli geldi. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı top ceza sahası iinde Oskarsson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Uğurcan'ı geçen topu Merih Demiral çizgi üzerine uzaklaştırdı.

82. dakikada İzlanda beraberlik golünü attı. Sağ kanattan Fridriksson'un ön direğe yaptığı ortada Gudjohnsen kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-2.

88. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye yaptığı pres sonrasında kayarak yaptığı müdahale ile top ceza sahası içinde boşta kaldı. Arda Güler yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-3.

90+5. dakikada Türkiye 4. golünü attı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza çizgisi üzerinden yaptığı akıl dolu vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Liderlik sürdü

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini de sürdürdü.

Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, yenilmezliğini de devam ettirdi.

Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

Kenan Yıldız cezalı duruma düştü

Milli takımda, İzlanda karşılaşmasında gördüğü sarı kartla, grup maçlarındaki ikinci sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Kenan, ay-yıldızlı ekibin Galler ile Kayseri'de 16 Kasım'da oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Bu performanstan sonra gururlu olduğumu söyleyebilirim

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Bu performanstan sonra gururlu olduğumu söyleyebilirim, muazzam performans gösteren oyuncularımla inanılmaz gurur duyuyorum. Kötü zemin ve kötü başlangıç olmasına rağmen maça istediğimiz performansı koyduk. İzlanda Milli Takımı son Karadağ maçında sadece kalesinde 10 şut gördü, Galler’e karşı 8 şut gördü. Biz tek maçta 24 şut attık. Kaleye ne kadar çok gittiğimizi gösteren bir detay. Çok fazla duygusal bir maçtı, mücadele ve fedakarlıkların üst düzey olduğu bir maçtı. Çok keyifli bir galibiyet oldu. İnanılmaz bir futbolcu grubuna sahibiz, çok mutluyuz, onlarla bu ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. Bir ay sonra umarım birinciliği de beraber kutlarız. Hedefimiz A Grubu'na gitmek. İnşallah birinci olarak gruptan çıkmayı başarırız. Galler’e karşı çok önemli bir maçımız var. Takımımızın ne kadar geometrilerinin oturduğunu artık zaman zaman görebiliyoruz. Dört farklı futbolcu ile dört gol atabiliyoruz. Çok umut verici, hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Montella, "Dört farklı oyuncuyla dört gol attık. Böylece forvet tartışmaları tamamen rafa kalktı diyebilir miyiz?" sorusuna, "Üzülüyorum çünkü keyif almaya başlamıştım bu sorulardan." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, "İrfan, 'Benim golüm önemli, Kerem'in golü güzeldi' dedi. İrfan'a katılıyor musunuz?" sorusunu, "Gerçek anlamda cevap veremem gerekirse benim için tüm goller güzeldir. Eski bir forvet olarak Kerem'in baskısında Arda'nın golü benim için çok mutluluk vericiydi. Ofansif futbolcuların teknik kapasiteleri yüksek olmasına rağmen bu kadar iyi mücadele vermeleri ve sonucunda gol olması her zaman fark oluşturur. Bireysel olarak da fark oluşturur. Tabelada o isimleri daha fazla gol atmış olarak görürüz. İrfan’ın golü teknik açıdan muazzam ötesiydi, Kerem’in golü de çok güzeldi ama ikinci penaltıyı kullanmak kolay değil. Hakan’ın da soğukkanlılığı ile ikinci penaltıda golü atması gurur verici. Sadece onun gibi bir futbolcu böyle bir penaltıyı kullanabilir." şeklinde yanıtladı.

"Özellikle bir maçta İzlanda'ya deplasmanda bu sahada 4 gol atmak ve önceki 7 maçta sadece 3 gol atmış bir milli takım vardı, bir fazla gol atabilmek ve bir maçta 4 gol atmak benim için ayrıca gurur verici oldu." sözlerini kullanan Vincenzo Montella, "İlk yarının sonunda maçta olduğumuzu oyuncularıma söyledim . Varlığımız rakibe hissettirdik, önleyici defans pozisyonlarını alırken biraz mesafeler uzundu, kontrataklar yedik. Kaygan zeminde bazen böyle mesafeleri aştığınızda zorlanmaya başlarsınız. 400 pas atmayı başardık, rakibimizin iki katı, paslarımızın yüzde 90’ı başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, İzlandalı bir gazetecinin "Merih'in çizgiden çıkardığı top sizce penaltı değil miydi?" sorusu üzerine, "Top Merih’in koluna değseydi orada kalırdı, bu nedenle gönlüm rahattı, penaltı olmadığını net şekilde biliyordum. Bugün biraz ben eğleneceğim verilerle size aktarırken, Uluslar Ligi'nde bu maçta ceza sahası içinden kaleye giden 12 şutumuz var, Uluslar Ligi'ndeki tüm gruplarda ceza sahası içinde en çok şut atan takım biziz." açıklamasını yaptı.

"Böyle özellikleri barından bir futbolcu pek kolay bulamazsınız"

Vincenzo Montella, "Kerem transferinden sonra sanki başka bir seviyeye çıktı. Transferinden sonra dünya çapında bir oyuncu haline mi geliyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kolay bir cevap olmayacak, kimse buna alınmasın. Kerem çok takip ettiğim bir futbolcuydu, 3 senedir Türkiye'deyim. Böyle özellikleri barından bir futbolcu pek kolay bulamazsınız. Böyle derinlemesine giden, teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu, şutu, pası her şeyi olan bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Son dönemlerde belki kafası rahat değildi, transferinden sonra kafasının rahat olduğunu hissettim ve Karadağ maçında doğrudan oynattım. Eski takımıyla alakalı olduğunu söylemek istemiyorum, kafası gerçekten farklı bir konumda ve onu hepimiz daha rahat görüyoruz."

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide: Bu şekilde oynarsanız maçı kazanamazsınız

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Age Hareide, "Bu şekilde oynarsanız maçı kazanamazsınız. Çok üzgünüm, çok büyük bireysel hatalar yaptık." ifadelerini kullandı.

İlk yarı ve ikinci yarı oyunlarının farklı olduğunu belirten Hareide, "Takım olarak ilk yarı iyi oynadık. ilk yarıda neredeyse hiç pozisyon vermedik. Topa daha iyi sahip olabilirdik, kolay top kayıpları yaptık. Maçı daha çok kontrol etmemiz gerekiyor. Bugün çok büyük hatalar yaptık. İki maçtır içeride 2 gol atıyoruz ama kazanamıyoruz, 2 golün kazanmak için yeterli olması gerekiyor. Bireysel hataları azaltmalıyız. Kulüplerinde az oynayan bazı oyuncuları sahaya sürdüm bu da benim hatam olabilir. Düzenli oynayan oyuncuları belki daha çok kullanmalıyım." şeklinde konuştu.

Hakemin kararlarını da eleştiren Hareide, "Penaltı pozisyonlarında bariz hata yaptık, el çok açık ama kuzey ülkelerinde bu tarz penaltıların kaldırılması için çalışma var. Bence bunlar basit penaltılar. Hakemin kararları tartışılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Futbol Takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Bizim Çocuklar. İzlanda’yı 4-2 yenerek Uluslar B ligi 4. grupta liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.