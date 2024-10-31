Genel Kurulda, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, usul tartışması açtı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yaptığını söyledi.

Teklifin, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının oluşturduğu hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi anlamında önemli düzenlemeler içerdiğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Burada Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda evlenen kadının soyadına, annenin soybağının reddi davası açılabilmesine, üçüncü kişilerin soybağının reddi davası açılabilmesinin şartlarına, evlatlığın nüfus kaydına evlat edinenlerin adlarının yazılabilmesine, birden çok baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneğinin oranına, ara buluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan tarafın sorumlu tutulacağı yargılama gideri ve lehine hükmedilecek vekâlet ücretinin miktarına gibi birçok alanda düzenlemeler bulunmaktadır."

Kanun teklifinin, Adalet Komisyonunda 20 saati aşkın süren görüşmelerin ardından kabul edildiğini dile getiren Yüksel, teklifin Anayasa'ya aykırılığına ilişkin iddiaların Komisyon görüşmelerinde de gündeme geldiğini anımsattı.

Yüksel, "Teklifin Anayasa'ya aykırılığı iddiası, tabiri caizse, saatler süren müzakereler sonucunda Komisyonumuz tarafından kabul görmemiştir. Dolayısıyla bu aşamada gerek usul tartışmasının açılmasına gerek Anayasa'ya aykırılık iddiası nedeniyle teklifin Genel Kurul görüşmelerine başlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de teklinin Anayasa'ya aykırı olmadığını ifade etti.

Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.