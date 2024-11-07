İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 81 İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 'MERCEK-27' operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2 bin 274 silah ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, ilk 5 şehirlerde yakalanan ruhsatsız silahlar ve işlem yapılan şüpheliler şu şekilde; İstanbul'da 195 tabanca, 24 av tüfeği, 207 şüpheliye işlem yapıldı. Adana’da 82 tabanca, 54 av tüfeği ele geçirildi. 101şüpheliye işlem yapıldı. İzmir’de 64tabanca, 46 av tüfeği ele geçirildi. 89 şüpheliye işlem yapıldı. Antalya’da 63 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 90 şüpheliye işlem yapıldı. Bursa’da 50 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. 62 şüpheliye işlem yapıldı.

Ruhsatsız silah temin edenlerle mücadeleye devam edileceğine değinen Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.