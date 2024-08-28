Bu kampanyalar arasında en çok dikkat çekenler ise "0 faizli" kredi seçenekleri. Ancak faizsiz kredi almayı düşünen vatandaşların bu fırsatları değerlendirirken bazı kritik noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, hangi bankalar en yüksek limiti sunuyor? İşte tüm detaylar...

Faizsiz kredi sunan bankalar hangileri?

Yedi banka, yeni müşterilerine özel olarak sıfır faizli kredi imkanları sunuyor. Bu bankalar arasında İş Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Garanti, Enpara, DenizBank ve TEB yer alıyor. Bu bankaların sunduğu kredi limitleri ve vadeleri, müşterinin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösteriyor.

Bankaların sunduğu faizsiz kredi fırsatları

İş Bankası, yeni müşterilere 25 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans sunarken, Akbank ise 3 ay vadeli 25 bin TL ve 6 ay vadeli 20 bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. QNB Finansbank da benzer bir şekilde 45 bin TL’lik finansman sunuyor.

Faizsiz kredilerde dikkat edilmesi gerekenler

Faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen bireylerin, vade süresi ve kredi tutarı gibi detayları dikkatlice incelemeleri önemlidir. Özellikle vadeler uzadıkça, bazı bankaların faiz uygulayabileceğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca, kredi başvurusu yapmadan önce bankaların güncel kampanyalarını kontrol etmek faydalı olabilir.

Faizsiz kredilerde limitler artar mı?

Ekonomist Muhammet Bayram’a göre, piyasadaki TL arzı daraldıkça bankaların faizsiz kredi limitlerinde bir miktar artış olabilir. Ancak mevcut koşullar altında bankaların sunduğu faizsiz kredi limitlerinin daha fazla yükselmesi beklenmiyor. TL’nin değer kazanması ve bankaların maliyetlerinin artması, bu tür kampanyaların sınırlarını belirliyor.

Kredi faizleri artacak mı?

Kredi faizlerinin gelecekteki seyrine dair belirsizlik devam ediyor. Mevcut durumda, ticari kredilerde faiz oranları %55-60 seviyelerine gerilemiş durumda. Ancak uzmanlar, politika faizi ile reel faiz arasındaki farkın kapanmasıyla kredi faizlerinin düşüşe geçebileceğini öngörüyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da yıl sonuna kadar sembolik bir faiz indirimi yapabileceğini düşünüyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise TCMB’nin daha belirgin faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.