Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırdığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, SGK tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

'58'İ YERLİ ÜRETİM OLMAK ÜZERE 61 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI'

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak-ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri ödeme listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8 bin 786’ya çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”