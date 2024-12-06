Ziraat Türkiye Kupası’na 4. eleme turunda Bursaspor’u penaltı atışları sonrası eleyerek 5. Tura yükselen Artı Değer Van Spor FK’nin kupadaki rakibi Çaykur Rizespor A.Ş. FK oldu.
Kura çekimi öncesi konuşan TFF Başkanvekili Mecnun Odyakmaz, turnuvaya katılacak olan tüm takımlara başarılar dileyerek, centilmence maçlara sahne olmasını diledi.
Ardından kura çekimine geçildi. Van Spor adına kura çekimine TFF’den sorumlu yönetim kurulu üyesi Şule Gökırmak katıldı.
Kura çekiminde Artı Değer Van Spor FK’nin rakibi süper lig ekiplerinden Çaykur Rizespor A.Ş. olurken, maç da deplasmanda oynanacak.
Grup aşaması öncesi son tur olan 5. eleme turunda 38 takım mücadele edecek. Müsabakalar 17 – 18 – 19 Aralık 2024 tarihinde oynanacak.