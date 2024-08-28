Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım alan hanelerdeki öğrencilere yönelik önemli bir destek müjdesi verdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrencilere sağlanacak ulaşım desteği, büyük bir merak uyandırdı. Bakan Göktaş’ın açıklamasından sonra, “5 bin TL ulaşım desteği nasıl alınır, şartlar nelerdir?” gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar…

Yeni Eğitim Yılında Ulaşım Desteği Devam Ediyor

Bakan Göktaş, 2022 yılından itibaren sunulan ulaşım desteğinin bu yıl da süreceğini açıkladı. Öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerini karşılamayı amaçlayan bu destek, ilköğrenimden yükseköğrenime kadar geniş bir yelpazede verilecek. Göktaş, öğrencilerin daha rahat bir eğitim hayatı geçirebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Başvuru Süreci ve Şartlar: Nereden ve Nasıl Başvurulur?

Ulaşım desteği almak isteyenlerin, öğrencinin ikametgâh adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekiyor. Bakan Göktaş, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından yapılacağını ve bu süreçte izlenmesi gereken adımları detaylandırdı.

Ulaşım Desteği Şartları: Kimler Yararlanabilir?

Bu destek, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilere yöneliktir. Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri, şehirlerarası ulaşım giderlerinde yılda dört defa gidiş-dönüş desteği alacaklar. Bakan Göktaş, bu destekle birlikte öğrencilerin ulaşım masraflarının önemli ölçüde hafifletileceğini vurguladı.

Destek Miktarı ve Dağıtım: Öğrencilere Ne Kadar Yardım Yapılacak?

Bu yıl öğrencilere sunulacak destek miktarının üst limiti tek yön için 1.250 TL olarak belirlendi. Toplamda yılda 5 bin TL ulaşım yardımı sağlanacak. Şu ana kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 60,8 milyon TL kaynak aktarılmış durumda. Bu yardım, öğrencilerin eğitim yaşamlarını daha kolay sürdürebilmelerini sağlamayı hedefliyor.