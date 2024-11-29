Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 420 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 363'e, yaralı sayısının da 105 bin 70'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'nin batısında bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki El-Vahde Caddesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altından çıkardığı 5 yaralının El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El-Avde Hastanesi yetkilileri, Ebu Sarar Kavşağı yakınlarında İsrail saldırısında yıkılan bir evin enkazından çıkarılan 5 kişinin cansız bedenlerinin sivil savunma ve ilk yardım ekiplerince hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail topçularının Nusayrat’ta bir kereste deposunu vurduğunu ve yangın çıktığını ifade eden görgü tanıkları, "Quadcopter" adlı insansız hava araçlarının da Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzey bölgelerine ateş açtığını, savaş uçaklarının da eş zamanlı olarak Ebu Sarar Kavşağı'nda bir evi bombaladığını belirtti.

Görgü tanıklarına göre İsrail güçleri, ölü ve yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine de ateş açtı.

İsrail ordusu, Nusayrat'ın kuzeybatısında yer alan bazı konutları da yıktı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze kentinin batısındaki El-Vahde Caddesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin El-Vahde Caddesi'nde enkaz altından çıkardığı 5 yaralı ile kentin güney doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde vurulan bir evde yaralanan 4 Filistinlinin El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Tıbbi kaynaklar, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi’ndeki Sanayi Caddesi’nde bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda da 4 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da ise İsrail topçuları Şeyh Zayid kavşağı civarı ile Cibaliya Mülteci Kampı’nın bazı bölümlerini hedef aldı.

Görgü tanıkları, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde de İsrail askerlerinin bomba yüklü robotlarla bazı konutları havaya uçurduğunu kaydetti.

Tıbbi kaynaklar, İsrail helikopterlerinin Gazze şehidinin orta kesimindeki Deyr El-Belah'ın batısında bir noktayı hedef alması sonucu 8 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Aynı kaynak, Megazi Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki bir evin hedef alındığı hava saldırısı sonucu 5 Filistinlinin daha yaralandığını belirtti.

İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda yer alan Cenine Mahallesi'ni de yoğun şekilde bombaladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki silahlı saldırıda 9 İsrailli yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağı Ariel yakınında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel basın, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği ve birinin İsrail güçleriyle girdiği çatışmada öldüğü diğerinin ise bölgeden kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, silahlı saldırıda 3'ü ağır, 9 kişinin yaralandığını kaydetti.