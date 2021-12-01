Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri tarafından durdurulan minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre bir ihbarı değerlendiren Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalanırken, minibüs sürücüsü İ.S. ise gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.İHA
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