TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, milyonlarca memur ve emekli 2025'te alacağı zam oranına odaklandı.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

MEMUR VE EMEKLİLER 2025'TE NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 8,92'yi aşmış durumda.

NET RAKAM KASIM VE ARALIK ENFLASYON VERİSİ ARDINDAN BELLİ OLACAK

Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.