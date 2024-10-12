Eğitimde Güvenlik ve Cezai Önlemler Artıyor

MEB, öğretmenlerin işlenen suçlara yönelik ceza düzenlemelerini de güçlendiriyor. Resmi ve özel eğitim öğrencilerindeki eğitmenlere karşı kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçların cezaları artırılacak; Hapis cezasının ertelenmesi gibi rahatlıklar artık geçerli olmayacaktır. Bu adım, ürünleri elde etmek ve eğitim ortamını korumak amacıyla atılan önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Böylece eğitimcilerin karşılaşabileceği olumsuzluklar en aza indirilerek, daha sağlıklı bir eğitim süreci hedefleniyor. Yeni düzenlemeler kapsamında Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu akademi, eğitimin yetiştirilmesine katkı sağlayacak. İlk defa görevlendirilecek müdür ve müdür yardımcıları, akademisinin yönetsel büyüme programlarına katılacak. Sözleşmeli öğretmenler belirli mazeretler dışında üç yıl boyunca başka bir yere atanamayacaklar. Bu durumda, tedavi istihdamının sürekliliğini sağlarken, eğitim alanındaki düzenlemelerin daha sağlam bir sistem olması sağlanır.