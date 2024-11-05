TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 arttı. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ekim enflasyon verisiyle %43.93 olarak kesinleşti.

2025'TE TRAFİK CEZALARI YÜZDE 50 ZAMLANACAK

Bu rakamla doğru orantılı olarak yılbaşında trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretleri neredeyse yüzde 50 zamlanacak.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN CEP TELEFONUYLA KONUŞAN YANDI

Halk TV'de yer alan habere göre; zamlı rakamlara göre yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin veya cep telefonuyla konuşmanın cezası 2 bin 167 liraya yükselecek. Trafik magandalarının muhatıp olduğu makas atmanın cezası 9 bin 267 liraya yükselirken drift atmak ise 46 bin 392 lira oldu.

İşte zamlı trafik cezası tarifesi;