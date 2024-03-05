Her Bütçeye Uygun 2024 Ramazan Kolisi & Paketi Fiyatları

Ramazan kolileri içeriklerine göre ekonomik, standart, lüks gibi kategorilere ayrılıyor. Koli fiyatı kolinin içeriği, ürünlerin kalitesi, satış yerleri gibi sebeplerle değişebiliyor.

Marketlere Göre Ramazan Kolisi Fiyatları

Farklı marketlerin Ramazan kolisi fiyatlarını karşılaştırmak, en uygun fiyatlı koliyi bulmanıza yardımcı olacaktır.

2024 yılı ramazan kolisi & ramazan paketi fiyatları farklı marketlere göre aşağıdaki gibidir:

Market Fiyat Migros Ramazan Bereket Paketi 279,95 TL Migros Ramazan Lezzet Paketi 499,95 TL CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi 464,80 TL CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi 676,30 TL CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi 867,05 TL CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi 1.256,55 TL 43 Parçalı Yudum Ramazan Kolisi 899,00 TL Yayla Gıda Ramazan Paketi 1.015,00 TL 76 Parçalı Tat Ramazan Paketi 3.399,20 TL

Ramazan Kolisinde Neler Ne Var?

Ramazan paketinin içeriği, paketin türüne ve hazırlayan kişiye veya kuruluşa göre değişiyor.

Genel olarak bir Ramazan paketinin içinde şunlar bulunabilir:

Un

Pirinç

Bulgur

Makarna

Yağ

Şeker

Tuz

Çay

Baharatlar

Mercimek

Nohut

Fasulye

Konserve ürünler (ton balığı, salça, domates)

Ramazan paketinin içeriği ne olursa olsun, önemli olan ihtiyaç sahiplerine yardımlaşma ve bereketi paylaşma niyeti olduğunu unutmayın.

Şimdi de marketlerin hazırladığı 2024 yılı Ramazan kolisi & Ramazan paketi içeriklerine bakalım.

Migros Market 2024 Ramazan Kolisi & Paketi Fiyatları

Migros’un hazırladığı Ramazan Bereket Kolisi fiyatı 279,95 TL. Kolinin içinde aşağıdakiler bulunuyor:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg (1 Adet)

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg (1 Adet)

Komili Ayçiçek Yağı 1 L (1 Adet)

Söke Un 1 Kg (1 Adet)

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G (1 Adet)

Mutlu Burgu Makarna 500 G (1 Adet)

Mutlu Yüksük Makarna 500 G (1 Adet)

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G (1 Adet)

Tukaş Domates Salçası 830 G (1 Adet)

Efor Harman Siyah Çay 500 G (1 Adet)

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg (1 Adet)

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G (2 Adet)

Migros’un hazırladığı ve içeriğinde daha çok ürünün yer aldığı Ramazan Lezzet Kolisi fiyatı ise 499,95 TL’den tüketiciyle buluşuyor. Kolinin içinde aşağıdakiler bulunuyor;

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg (1 Adet)

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg (1 Adet)

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg (1 Adet)

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg (1 Adet)

Komili Ayçiçek Yağı 1 L (1 Adet)

Söke Un 1 Kg (2 Adet)

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G (1 Adet)

Mutlu Burgu Makarna 500 G (2 Adet)

Mutlu Yüksük Makarna 500 G (1 Adet)

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G (1 Adet)

Tukaş Domates Salçası 830 G (1 Adet)

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G (1 Adet)

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G (1 Adet)

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G (1 Adet)

Mutlu İrmik 500 G (1 Adet)

Efor Harman Siyah Çay 500 G (1 Adet)

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg (1 Adet)

Hisar Kahve 1928 Türk Kahvesi 100 G (1 Adet)

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G (2 Adet)

Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G (1 Adet)

CarrefourSA Market Ramazan Kolisi Fiyatları

CarrefurSA ramazan kolisi arayanlara her bütçeye özel 4 ayrı koli hazırlığı yapmış. Siz de bu 4 seçenekten bütçenize ve ihtiyacınıza göre tercih yapabilirsiniz. 2024 yılı Ramazan kolisi & Ramazan paketlerinin içinde neler var birlikte bakalım.

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi fiyatı 464,80 TL. Kolinin içinde aşağıdakiler bulunuyor:

Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi fiyatı alıcıların karşısına 676,30 TL ile çıkıyor. Kolinin içinde aşağıdakiler bulunuyor;

Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek Yerli 1000 G

Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Hisar Türk Kahvesi 100 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G

Duru Pratik Haşlanmış Nohut 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Helsan Sade Tahin Helvası 200 G

Mutlu İrmik 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi fiyatı raflarda 867,05 TL’den alıcılara sunuluyor. Kolinin içerisinde aşağıdakiler bulunuyor;

Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek Yerli 1000 G

Tat Yerli Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Toz Şeker 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Hisar Türk Kahvesi 100 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G X2

Tukaş Domates Salçası 830 G

Duru Pratik Haşlanmış Bezelye 450 G

Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Helsan Sade Tahin Helvası 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

Fusetea Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi ise marketin en yüksek fiyatlı Ramazan paketi çeşididir. 2024 Ramazan kolisi & Ramazan paketleri fiyatları içerisinde CarrefourSA’nın 1.256,55 TL olarak belirlediği lüks paketin içerisinde aşağıdakiler bulunuyor:

Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

Komili Naturel Sızma Zeytinyağı 500 Ml

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek Yerli 1000 G

Tat Yerli Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Toz Şeker 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Doğadan Gizli Bahçe Demlik Poşet Çay 48'Li

Hisar Türk Kahvesi 100 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G X2

Mutlu İrmik 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Duru Pratik Haşlanmış Bezelye 450 G

Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Helsan Sade Tahin Helvası 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Arifoğlu Pul Biber 40 G

Arifoğlu Kekik 20 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

Sprıte Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Yayla Gıda 2024 Ramazan Kolisi & Paketi Fiyatları

Güvenilir ve tercih edilen markaları ve kendi bakliyatlarını bir araya getiren Yayla Gıda Ramazan Kolisi fiyatı 1.015.00 TL olarak tüketiciye sunuldu.

2024 Ramazan kolisinin içinde aşağıdakiler bulunuyor:

Yayla Pilavlık Bulgur 1 kg - 1 Adet

Yayla Osmancık Pirinç 1 kg - 1 Adet

Yayla Kırımızı Mercimek 1 kg - 1 Adet

Yayla Dermason Fasulye 1 kg - 1 Adet

Yayla Koçbaşı Nohut 1 kg - 1 Adet

Yayla Toz Şeker 1 kg - 1 Adet

Marmarabirlik Zeytin 500 gr - 1 Adet

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 lt - 1 Adet

Doğuş Çay 500 gr - 1 Adet

Katmer Un 1 kg - 1 Adet

Tukaş Salça 830 gr - 1 Adet

Oba Makarna 500 gr - 3 Adet

Salina Tuz 750 gr - 1 Adet

2024 Ramazan kolisi & Ramazan paketi fiyatları ile içeriklerini farklı marketlere göre listeledik. Siz de bütçenize ve ihtiyacınıza uygun olan Ramazan kolisini seçerek Ramazan ayı için hazırlığınızı şimdiden yapabilirsiniz!