Van Spor Futbol Kulübü, geçtiğimiz ay olağanüstü kongreye gitmiş ve yeni başkanını belirlemişti. Erol Temel başkanlığında kurulan yeni yönetim zaman kaybetmeden çalışmalarına başlamış ve flaş transferler gerçekleştirmişti.

2. LİG'İN EN DEĞERLİ TAKIMI VAN SPOR

Transfermarkt, TFF 2. Lig'in en değerli 10 takımını açıkladı. Kadrosunda 32 oyuncu bulunan Van Spor FK, 3.39 Milyon Euro ile 1. sırada yer aldı.

Van Spor FK'yi 3.27 M ile Kastamonuspor, 3.16 M ile Sarıyer, 2.75 M ile Seri Belediyespor, 2.66 M ile 68 Aksarayspor, 2.5 M ile Altınordu, 2.32 M ile 24 Erzincanspor, 2.29 M ile Kırklarelispor, 2.13 M ile Isparta 32 Spor ve 2.05 M ile Batman Petrolspor takip ediyor.

LİGİN EN İDDİALI SANTRAFORLARI VAN SPOR'DA

Erol Temel başkanlığında kurumsal bir kulübe dönüşen Van Spor FK, nokta transferler gerçekleştirdi. Geçen sezonun en iyi santraforlarından Fuat Bavuk ve Batuhan Kör'ü renklerine bağlayan Van Spor FK, ligin en iddialı takımı haline geldi.

VAN SPOR'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Van Spor Futbol Kulübü, yaptığı transferler sonrası taraftarlarına 'şampiyonluk sözü' verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, "Van Spor FK'yi daha iyi yerlere getirmek için arkadaşlarımız ile birlikte kulübe talip olduk. Kongreyi beklemeden transferlerimize başladık ve kongre sonrası da devam ettik. Bu sezon iyi bir bütçeyle kurulmuş bir Van Spor FK izleyecek taraftarlar. Hedefimiz şampiyonluk, bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Tüm ekibime, teknik heyete ve futbolcularımıza güveniyorum. Yolun sonu şampiyonluk" ifadelerini kullandı.