21 yaşındaki Rojin'den, 18 gündür hem Van Gölü'nde hem kıyıda bir iz aranıyordu. Kaybolduktan 18 gün sonra Rojin'den de acı haber geldi. Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van gölü kıyısında bulundu. Rojin'in ölüm sebebine dair fikir verecek ilk muayene ve bulgular ortaya çıkarken kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

18 gün süren arama çalışmaları sonucunda genç kızın cansız bedeni Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Rojin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BABA FENALIK GEÇİRDİ

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracına konulan Kabaiş'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze namazı kılınırken Baba Nizamettin Kabaiş, fenalık geçirdi.

Kılınan namazın ardından, Rojin’in tabutu kadınların omzunda defnedileceği alana getirilerek toprağa verildi. Defin işleminin ardından Babası Nizamettin Kabaiş ve bazı yakınları Rojin’in mezarına kapanarak gözyaşları döktü.

Cenaze törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Şedal da katıldı.

Rojin'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Rojin'in cenazesi bugün, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

'UZUN SÜRE SUDA KALMIŞ'

Sabah gazetesinden Nazım Karaman, ilk muayenede Rojin’in cesedinin uzun süre suda kalması nedeniyle bedeninin şiştiğini, Ayrıca üzerinde kıyafetlerinin bulunduğunun belirlendiğini söyledi. Yine Rojin’in ilk muayene sonuçlarına göre vücudunda darp izine rastlanmadı.

Adli Tıp kurumunda yapılacak olan daha detaylı bir muayene ve otopsi ile Rojin’in ölüm sebebinin belirlenmesi bekleniyor.

CENAZEYİ BAHÇE SULARKEN GÖRDÜ

Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım" dedi.

ROJİN KABAİŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de yurtta akşam yemeği yedikten sonra çakıl taşı toplamak üzere dışarı çıkmış ve geri dönmemişti. Arkadaşları, Rojin'e ulaşamayınca 28 Eylül'de polise haber verdi. Rojin'in Van Gölü Sahili'ne gittiğini belirten arkadaşları, onunla gitmeyi reddetmişti.

Aynı gün sahilde, Rojin’e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Polis, Jandarma Sahil Güvenlik ve AFAD ile arama çalışmalarına başladı. Ayrıca gönüllü arama ekipleri ve çeşitli teknik cihazlar kullanılarak Rojin'in bulunması için yoğun çabalar sarf edildi.

Arama çalışmaları sırasında 10 Ekim'de Rojin'e ait bir başörtüsü bulundu. 15 Ekim'de Rojin'in cansız bedeni Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.