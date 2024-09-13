12 Yıldır Süregelen Efsanevi Hasat

Cilo Dağı'nın eteklerinde 12 yıl önce bir tesadüf sonucu kaya balını keşfeden Adil Yiğit, her yıl eylül ayında bu değerli balın hasadına başlıyor. İlkbaharda keşfettiği arı yuvalarını korumak için yıl boyunca büyük bir özveriyle nöbet tutarak, bu balın hazır olduğu dönemde en yüksek kalitede hasat yapabiliyor.

Zorlu Çabalar ve Yüksek Talep

Adil Yiğit, binlerce arının arasında ve zorlu doğa koşullarında toprağı kazarak topladığı balı, özel müşterileri için köyüne getiriyor. Zamanla bu doğal kaya balı, Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelerde talep görmeye başladı. Bu talep, balın kalitesinin ve doğallığının bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Yılın Tüm Zorluklarına Rağmen Üretim Devam Ediyor

Cilo Dağı eteklerinde her yıl aynı dönemde balı hasat eden Yiğit, bu yıl yaklaşık 80 kilo bal toplama hedefinde. Yıllardır bu işi özenle yaparak, arı yuvalarını korumak ve balın kalitesini sürdürmek için büyük bir çaba gösterdiğini belirtiyor. Kilosu 3 bin TL’den satışa sunulan bu bal, dünya çapında dikkat çekiyor.

Zorlu Koşullarda Elde Edilen Kalite

Yiğit, balı elde etme sürecinin oldukça zahmetli olduğunu, gün boyu güneşin altında ve arıların arasında çalıştığını ifade ediyor. Ancak, bu zorlukların karşılığını kaliteli ve doğal balın yüksek talebi ile aldığını söylüyor. Bu yılki hasat, görünüşe göre daha bereketli ve umut verici bir yıl olarak değerlendiriliyor.